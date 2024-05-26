أبو عبيدة يعلن عن عملية أسر لجنود الاحتلال في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبو عبيدة، إن المجاهدين نفذوا عملية مركبة عصر اليوم السبت، شمال قطاع غزة حيث استدرجوا قوة للاحتلال إلى أحد الأنفاق مما أدى لقتل وجرح وأسر جميع أفراد القوة.

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام خلال كلمة صوتية بثتها قناة الجزيرة الإخبارية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية مستمرة بالانتقام والتدمير وتنتقل من فشل إلى فشل، موضحا أن آخر فصول الفشل ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ورفح.

وتابع أبو عبيدة، أن قوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الشخصية، مشيرا إلى أن مجاهدون مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال.

وأكمل الناطق باسم كتائب القسام: "مجاهدونا نفذوا عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون، موضحا أن جيش الاحتلال يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي.