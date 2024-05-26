إطلاق نار على مدرسة يهودية في تورونتو بكندا ولا إصابات

تعرّضت مدرسة "بايس تشايا موشكا" (Bais Chaya Mushka) الابتدائيّة اليهوديّة للبنات، في حيّ نورث يورك شمالي ​تورونتو​ بكندا، لإطلاق نار لم يسفر عن إصابات وفق ما أعلنت الشّرطة.

وأوضح مفتّش الشّرطة بول كراوتشيك، خلال مؤتمر صحافي، أنّ المشتبه بهم خرجوا من سيّارة داكنة اللّون و"فتحوا النّار على المدرسة، وألحقوا أضرارا بواجهة المؤسّسة"، مؤكّدًا "أنّنا لن نتجاهل الأدلّة وما حدث هنا وما الّذي كان هدفًا لإطلاق النّار. لكن في الوقت نفسه، سيكون من الخطأ الاكتفاء بمجرّد إطلاق تكهّنات في هذه المرحلة".

وستعزّز الشّرطة انتشارها في الحيّ وفي محيط المدارس والمعابد اليهوديّة الأخرى.

من جهته، أشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تصريح، إلى أنّ "التّقارير عن إطلاق نار على مدرسة ابتدائيّة يهوديّة في نورث يورك بغيضة، ويجب تقديم مرتكبي هذا العمل الوقح والمعادي للسّامية إلى العدالة".

في حين ندّد رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، بما اعتبره "تجلّيًا صارخًا لمعاداة السّامية".