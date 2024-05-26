شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص جراء هجوم بسكين في محطة مترو بمدينة ليون الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى هجوم بسكين في محطة مترو في مدينة ليون جنوب شرقى فرنسا، اليوم الأحد، إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، اثنان منهم في حالة خطيرة، وفقًا لمسؤولين ووسائل إعلام محلية.

وقال مسؤولون إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به، ونقلت صحيفة لو بروجريه الإقليمية عن مصادر في الشرطة أن منفذ الطعن رجل، 27 عامًا، كان قد عولج سابقا من مشاكل في الصحة العقلية.

وتردد أن الرجلين اللذين أصيبا بجروح خطيرة تعرضا للطعن في البطن والصدر خلال الهجوم الذي وقع بعد ظهر اليوم الأحد.

وتم فتح تحقيق في محاولة القتل العمد، حسبما ذكرت إذاعة فرانس إنفو، نقلا عن مكتب المدعي العام.