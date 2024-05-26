27 شهيدًا وعشرات المصابين فى قصف الاحتلال لمخيمات النازحين برفح

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء 27 شهيدًا وعشرات المصابين، إثر قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح الإعلام الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في مخيمات النازحين بمنطقة البركسات شمال غرب مدينة رفح، حيث قصفت طائرات الاحتلال المخيم بـ 8 صواريخ على الأقل، ووصل 8 شهداء إلى المستشفيات الميدانية العاملة غرب المدينة على الأقل.

ولا يزال عدد كبير من الشهداء والجرحى في المخيم وطواقم الإسعاف والدفاع المدني تعاني من صعوبة الوصول لهم، ولا تزال النيران مشتعلة في المخيم بفعل القصف الذي ضرب المخيم من قبل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 8 صواريخ، وفقًا للإعلام الفلسطيني.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تنقل عددا كبيرا من الشهداء والمصابين عقب قصف خيام النازحين شمال غربي مدينة رفح الفلسطينية.

بينما قال تلفزيون فلسطين: سقوط ضحايا وجرحى في قصف إسرائيلي لخيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة شمال غرب مدينة رفح.

جيش الاحتلال يدعى تدمير منصة تم من خلالها إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه تل ابيب

اعلن المتحدث الرسمى لجيش الاحتلال في وقت سابق من اليوم الاحد ، انه تم تنفيذ ثماني عمليات إطلاق من منطقة رفح باتجاه أراضي البلاد.

وبعد رصد مصدر النيران بقليل، أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بالتعاون مع قوات الفرقة 162 على المنصة التي وُضعت بجوار مسجدين ودمرتها.

إنه لدليل آخر على إقدام منظمة حماس على وضع منشآتها بجوار المنشآت والبنى التحتية المدنية مع استخدام سكان القطاع كدروع بشرية.

القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

نشرت المقاومة الفلسطينية ، اليوم الأحد ، مشاهد لقصف تل ابيب منذ بضعة أشهر وانطلق صافرات الإنذار ، وسماع دوي انفجارات ، وجاء ذلك ردآ من المقاومة على المجازر الاحتلال فى حق المدنين

وقال الجيش الإسرائيلي إن 8 صواريخ على الأقل أطلقت باتجاه وسط إسرائيل، من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث تقاتل قواته مسلحين فلسطينيين.

وأضاف الجيش في بيان له: "متابعة للإنذارات في وسط البلاد فالحديث عن إطلاق 8 قذائف صاروخية من منطقة رفح نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض عدة قذائف".

من جهتها، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

ودوت صفارات الإنذار في " كفار سابا وهرتسيليا وصوفين وتل أبيب وبيتحتكفا".

مقاتلًا بـ"شبشب" يسحب جنديًا إسرائيليًا داخل نفق

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد 26 مايو 2024، مقطع فيديو يظهر جنديًا إسرائيليًا ملقى على الأرض، ويقوم أحد مقاتلي القسام بسحبه داخل النفق.

جاء بث المقطع عقب كلمة أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، التي أعلن فيها عن أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة، أمس السبت، شمالي قطاع غزة.

في الإطار تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الشعار الذي وضعته كتائب القسام في خلفية كلمة أبو عبيدة: "فريقًا تقتلون وتأسرون فريقًا".

كما تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع المقاتل الذي كان يرتدي "شبشب" خلال سحبه جنديًا إسرائيليًا مدججًا بالسلاح داخل النفق.

كما أكد أن مقاتلي القسام أوقعوا جميع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري.

وخُتم الفيديو بعبارة: "هذا ما سمح بنشره وللحديث بقية".

فيما عمّت مشاعر الفرح والابتهاج في مخيمات ومدن فلسطينية بما فيها قطاع غزة، وبعض الدول العربية، عقب إعلان كتائب القسام أسر عدد من الجنود.