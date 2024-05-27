"حزب الله": استهدفنا دبابة ميركافا أثناء ‏تحركها بين موقع زبدين وموقع قفوة وأوقعنا طاقمها بين قتيلٍ وجريح

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصدٍ وترقبٍ ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا ‏وتحركاته في جوف الليل، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 26-5-‌‏2024 لِدبابة الميركافا بين موقع زبدين وموقع قفوة واستهدفوها أثناء ‏تحركها بصاروخ موجه أصابها إصابةٍ مباشرة، حيث تمَّ تدميرها واشتعال ‏النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح".

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