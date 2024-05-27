استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد أكثر من ٣٠ فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح مساء أمس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة البركسات شمال غرب مدينة رفح.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت عشرات الشهداء والمصابين عقب استهداف الاحتلال لخيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة في رفح، وتأتي هذه المجزرة الجديدة للاحتلال الإسرائيلي في وقت خرجت فيه جميع مستشفيات المدينة عن تقديم الخدمات الصحية بسبب القصف المباشر لها ومحاصرتها ونقص الوقود والأدوية، مما فاقم من معاناة الجرحى.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر محلية فلسطينية أن المجزرة الجديدة بحق النازحين تبعها سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من المدينة، وفي شمال قطاع غزة استشهد أمس ١٣ فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح مختلفة جراء قصف الاحتلال لمنزل غرب جباليا، كما استشهد ثلاثة آخرون بينهم رضيعة في قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.