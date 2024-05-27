هل سيتم توزيع ورق إجابات الثانوية العامة قبل الامتحان؟.. الوزير يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توجيه عدد من الملاحظات لمراقب الأدوار والمراقبين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج "مساء DMC"، أنه من الممكن توزيع ورقة الإجابة على الطلاب قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق.

وأشار إلى أن الهدف من توزيع ورقة الإجابة على الطلاب قبل بدء الامتحان، حتى يكون له القدرة على كتابة أرقام الجلوس وكل البيانات الأخرى.

وشدد الوزير على أن ورق الأسئلة سيجري توزيعه على الطلاب في موعده المحدد مع الدقيقة الأولى من بداية الامتحان، بالإضافة إلى ضرورة تأكد الطالب أن الملاحظ وقع على بياناته الشخصية للتأكد من كتابة البيانات صحيحة.

وأوضح أن هناك توجيهات للملاحظين بأنه يجري التوقيع على بيانات كل طالب، لافتا إلى أنه جرى حوكمة عملية التحويلات، إذ كان هناك أماكن عليها إقبالا كبيرا في التحويلات، وجرى حكومتها ليكون هناك تكافؤ فرص.