القناة 13 الإسرائيلية: حادث غير عادي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في رفح وإسرائيل تجري تحقيقا

افادت القناة 13 الإسرائيلية عن "حادث غير عادي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في رفح"، مؤكدة ان "إسرائيل تجري تحقيقا في الحادث".
وقبل ايام، أكدت الحكومة المصرية أنها لن تقبل بالوجود الإسرائيلي على معبر رفح، معتبرة أن تل أبيب تحاول ابتزاز القاهرة من الناحية الإنسانية بالحديث عن المساعدات إلى غزة.
من جهته، اوضح وزير الدفاع المصري محـمد زكي إن الموقف الحالي يتم التعامل معه، بأقصى درجات الحكمة، لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ عليها ومساندة الفلسطيينين على أساس حل الدولتين.
وأكد وزير الدفاع على أن الجيش المصري قادر على مجابهة أي تحديات تفرض عليه، وأن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة أمنها القومي.
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