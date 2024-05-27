شكرا لقرائتكم خبر عن تعود لأكثر من 2000 عام.. قصة اكتشاف مئات المقابر شمال الصين والان نبدء بالتفاصيل

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فترة الممالك المتحاربة

700 قطعة من الآثار الثقافية

الدمام - شريف احمد - أعلنت سلطات الآثار المحلية في الصين، عن اكتشاف 445 مقبرة يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام في مقاطعة شانشي بشمال البلاد.ويعطي هذا الاكتشاف، بيانات قيمة لدراسة الجنائز والعادات الأخرى في تلك الحقبة.وعثر على المقابر، التي تعود إلى فترة الممالك المتحاربة (221-475 قبل الميلاد)، على بعد نحو 500 متر شمال قرية شيويهتشوانج في مدينة لينفن.ونفذت أعمال التنقيب، بقيادة معهد مقاطعة شانشي للآثار، على مدار أكثر من عام.وأوضح دوان شوانج لونج، الباحث في المعهد، أن المقابر صغيرة أو متوسطة الحجم.وأشار إلى اكتشاف أكثر من 700 قطعة من الآثار الثقافية، بما في ذلك أدوات برونزية وحديدية وفخارية ويشمية وعظمية.ويعتقد أن هذه الاكتشافات مفيدة لفهم التطور الثقافي من فترة الممالك المتحاربة إلى عهد أسرة تشين (207-221 قبل الميلاد).