القيادة المركزية الاميركية: دمرنا طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون من اليمن

اعلنت القيادة المركزية الاميركية بان القوات الأميركية دمرت طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون من اليمن، ولفتت الى ان المسيرة التي أطلقها الحوثيون كانت تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية في البحر الأحمر.

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