بعد شفائه.. الملك سلمان يشكر أبناء وبنات السعودية على مشاعرهم ودعواتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة.

وأعرب عن تقديره لكل من بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول الشقيقة والصديقة، سائلًا المولى أن يمتع الجميع بموفور الصحة والسعادة.

وجاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدها اليوم الثلاثاء - عبر الاتصال المرئي -، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وتوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأعضاء المجلس، بالحمد والشكر لله على شفاء خادم الحرمين الشريفين.