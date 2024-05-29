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زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جزر في جنوب المحيط الهادئ

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واس - ألوفا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جزر في جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 237 كيلومتراً من منطقة هوما، وعلى عمق 304.1 كيلومتر.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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