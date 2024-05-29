شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جزر في جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 237 كيلومتراً من منطقة هوما، وعلى عمق 304.1 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.