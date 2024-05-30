شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة النواب: 635مليار و943 مليون جنيه مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى 2025/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 24/25، بنحو 635 مليار و943 مليون جنيه، مقابل نحو 529 مليار و685 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 23/24 بزيادة قدرها 1006مليار و257مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 20%.

وتابع قائلا، ان هذه الزيادة سببها زيادة دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية من ۱۲۷,۷ مليار جنيه بموازنة

العام المالي ۲۰٢٤/٢٠٢٣ ليصل إلى ١٣٤ مليار و٢٠٠ مليون جنيه مليار وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من ١١٩,٤ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ليصل إلي ١٥٤,٥ مليار جنيه هذا بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى مثل دعم صناديق المعاشات والذى يبلغ ٢١٤ مليار و٢٢٨مليون جنيه ودعم معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة البالغ ٤٠مليار جنيه ودعم التأمين الصحي والأدوية دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعي، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية دعم التأمين الصحي الشامل، دعم

الإمتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق).

وتوزع إعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ على النحو التالي:

-الدعم السلعي:٢٩٧ مليار و٨٠٦مليون جنيه

-لدعم والمنح للخدمات الاجتماعية :٢٣١مليار و٦١٩مليون جنيه

-الدعم والمنح لمجالات التنمية:١٢مليار و٥٢٠مليون جنيه

-الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية :٤٧مليار و٢٥٣مليون جنيه

-اعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة:٦٤ مليار و٧٤٥ مليون جنيه