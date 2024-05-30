الحشيمي: للإسراع في إعلان نتائج المتقدمين للكلية الحربية بعد تأخر صدور النتائج لأكثر من ٦ أشهر

دعا النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيانL إلى "ضرورة الإسراع في إعلان نتائج المتقدمين للكلية الحربية والذين خضعوا للامتحانات النهائية والبالغ عددهم ٨٠٠ شخص بعد تأخر صدور النتائج لأكثر من ٦ أشهر".

واعتبر "إن المماطلة في إصدار النتائج من شأنه أن ينعكس سلباً على المؤسسة العسكرية التي تقاعد الكثير من العسكريين منها ورغم ما تعانيه من أزمات ظلت المؤسسة الوحيدة الصامدة في وجه الأزمات".معربا عن تخوفه من أن يطاول الفراغ والجمود هذه المؤسسة معتبراً أن عدم إصدار نتائج المتبارين سيؤثر بشكل سلبي على حياة هؤلاء ويجعلهم في حيرة من أمرهم ويثبط عزيمتهم وحماستهم واندفاعهم".

ولفت الحشيمي الى أن "عدم استصدار النتائج من شأنه أن يقف حجر عثرة في طريق هؤلاء لا سيما مع دنو موعد تسجيل الطلاب الجدد في الجامعات الخاصة. وشدد الحشيمي على أن من حق هؤلاء معرفة نتائجهم النهائية كي لا يبقوا أسرى الانتظار القاتل".