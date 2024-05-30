جريح في انزلاق دراجة كهربائية في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن انزلاق دراجة كهربائية يقودها م.أ. من مواليد 1979، وذلك عند مدخل رجال الأربعين في صيدا. وقد أسعف ميدانيا من قبل فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد بعد إصابته برضوض طفيفة.

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