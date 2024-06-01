شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الحوار الوطني سيقدم العديد من المقترحات الداعمة لموقف مصر تجاه فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني قدم وسيقدم العديد من المقترحات التى تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة، ودعمها للقضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وسلب حق الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت النائبة مايسة عطوة أن مصر لن تستهين بالمخالفات التي ترتكبها إسرائيل والتي تشمل إبادة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلي أن الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هذه الحالة تستهدف فى المقام الأول مصلحة الوطن، وخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري، وعلى مدار الفترة الأخيرة كان للحوار الوطنى دور عظيم فى دعم الحياة السياسية إثراء الحياة الحزبية بصورة كبيرة فى ظل الجمهورية الجديدة.

وذكرت النائبه مايسه عطوة، أن مناقشة الحوار الوطني لتداعيات السياسة الخارجية على الأمن القومي يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة خاصة على الحدود المصرية وما تشهده من تصاعد للأحداث خاصة و أن ما يحدث في قطاع غزة، وتوسع رقعة الصراع وتعرض رفح الفلسطينية لهجوم من قوات الاحتلال الإسرائيلي بات يهدد الأمن القومي، الأمر إلي دفع مجلس أمناء الحوار الوطني لإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الدموي وآخرها مجازر حرق مخيمات النازحين.