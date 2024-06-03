شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن معدل البطالة بالأردن يستقر فصليا عند 21.4% في الربع الأول والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال الأردن، الأحد، إن معدل البطالة سجل في الربع الأول من العام 21.4 بالمئة، دون تغير يذكر عن الربع السابق.

يأتي ذلك انخفاضا من 21.9 بالمئة سجلها في الربع الأول من 2023 بحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة الأردنية، وفق “سكاي نيوز”.

وكانت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، رفعت الشهر الماضي تصنيف إصدارات الحكومة الأردنية بالعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل إلى Ba3 من مستوى B1.

وقالت “موديز” إن الترقية تعكس الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتدابير تخفيف المخاطر، والتي تتوقع موديز أن تستمر في توفير حاجز موثوق ضد الصدمات الاقتصادية.

كما أثنت “موديز” الوكالة على التزام الأردن بتنفيذ إصلاحات هيكلية كبيرة، وتعزيز بيئة الأعمال من خلال قانون الاستثمار الجديد، وتحقيق استقرار مؤشرات المالية العامة.