"سرايا القدس": قصفنا مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو الصهيوني في محور نتساريم

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا قصفنا بقذائف "الهاون" من العيار الثّقيل، مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو الصّهيوني في موقع أبو عريبان في محور نتساريم"، مشيرةً إلى "أنّنا استهدفنا أيضًا بصواريخ (107) بتوجيه مباشر، جنود وآليات العدو المتمركزة في محيط تل زعرب جنوب غرب مدينة رفح".

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