الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة 6 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك غزة".

وكان قد اعلن الجيش الإسرائيلي أنه بات يسيطر "عملياتيا" على نحو 70 في المئة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأنه سيستكمل "في غضون أسابيع قليلة" عمليته العسكرية هناك.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن الجيش الإسرائيلي قوله: "منذ 40 يوما تقوم الفرقة 162 بمناورة برية في رفح، وتمكنت حتى الآن من السيطرة العملياتية الكاملة على حوالي 60-70 في المئة من رفح”، على حد زعمه. وأضاف: “يتركز القتال الآن في أحياء تل السلطان والجزء الشرقي من حي الشابورة”.

ووفق هيئة البث يقول الجيش الإسرائيلي إن "اثنتين من كتائب رفح الأربع في وضع صعب، وكتيبتان إضافيتان ذات كفاءة متوسطة – بحيث أن خمسين بالمائة من لواء رفح في وضع إشكالي".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.