"النشرة": جريح جراء الغارة الني استهدفت دراجة نارية في بلدة الناقورة

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن " الطيران الاسرائيلي المسير استهدف دراجة نارية في بلدة الناقورة وسيارات الاسعاف تحركت الى المكان"، مشيرا الى سقوط "جريح بحالة حرجة".

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