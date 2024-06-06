شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس ، بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على بعد 212 كيلومترًا من مدينة بانجونا، وعلى عمق 428.6 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.