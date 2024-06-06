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زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

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واس - بورت مورسبي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس ، بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على بعد 212 كيلومترًا من مدينة بانجونا، وعلى عمق 428.6 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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