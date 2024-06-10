وزير الخارجية الصيني يؤكد على ضرورة حماية السلام والأمن العالميين بقوة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية دول "البريكس" على ضرورة حماية السلام والأمن العالميين بقوة.

وأضاف وانغ يي خلال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، “من الضروري تعزيز التصميم على حماية السلام والأمن وإعطاء زخم جديد للحل السياسي للقضايا الملحة”.

وتابع: "كما أظهر التاريخ مرارا وتكرارا فإن نمط تفكير الحرب الباردة وتواجه الأحلاف والتدخل الخارجي لا يمكن أن يحل المشاكل ولا يمكن أن يؤدي إلا إلى مشاكل وأزمات أكبر".

وأردف: "مهما كان الوضع صعبا لا يمكن التخلي عن الحوار والتشاور، ومهما تصاعد الصراع فمن الضروري الالتزام بقوة بالتسوية السياسية".

ويعقد وزراء خارجية دول البريكس اجتماعا يستمر يومين في نيجني نوفغورود، ويترأس الخليج 365 الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن عدد الراغبين في التعاون مع "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون ينمو بشكل مطرد، وتتسع دائرة التفكير المماثل لتفكير موسكو وبكين حول العالم.

وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" يعربون تأييدهم لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

أعرب وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" عن تأييدهم لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدين على تمسكهم بحل الدولتين.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الوزراء في نيجني نوفغورود، يوم الاثنين، أن "وزراء الخارجية يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ويؤكدون تمسكهم الصارم بحل الدولتين الذي يجب تحقيقه على أساس أعراف القانون الدولي وبنود المبادرة العربية للسلام".

وأكد الوزراء أن "دولة فلسطين السيدة المستقلة والقابلة للحياة يجب أن تقام بحدود عام 1967 المعترف بها دوليا، وإن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمتها".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أيدت في مايو الماضي منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بـ 143 صوتا مقابل 9 أصوات ضد.

وجرى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن عضوية فلسطين في الهيئة الدولية.

الخارجية الإيرانية المحادثات بين إيران ومصر مستمرة على أعلى مستوى دبلوماسي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن المحادثات بين إيران ومصر مستمرة على أعلى مستوى دبلوماسي.

وقال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لحسن الحظ أن عملية المحادثات بين إيران ومصر استمرت على أعلى مستوى دبلوماسي، على مستوى وزيري خارجية البلدين وبعد شهادة السيد أمير عبد اللهيان استمرت المحادثات على مستوى وزير الخارجية بالوکالة".

وأضاف أن الجانبين يصران على استمرار المشاورات، وهذا ما تم التأكيد عليه في المحادثة الأخيرة بين القائم بأعمال وزير الخارجية باقري كني ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

بدورها قالت الخارجية المصرية في بيان الأربعاء الماضي، إن الوزير سامح شكري ووزير خارجية إيران بالوكالة علي باقري كني أكدا خلال اتصال هاتفي على متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن المسؤولَين بحثا خلال اتصال هاتفي الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيران.