العثور على حطام طائرة نائب الرئيس مالاوي

ياسر رشاد - القاهرة - عثرت فرق الإنقاذ في مالاوي على حطام طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما، وتسعة آخرين، بعد يوم من اختفائها بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

تفاصيل اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي

أفادت الخدمة الأفريقية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الاثنين، باختفاء طائرة كانت تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما وتسعة آخرين.

وفي السياق، أوضحت الرئاسة في مالاوي، اليوم الاثنين، إن طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما وتسعة آخرين اختفت.

وذكر مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء في بيان جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن.

وورد في البيان أن تشيليما (51 عاما) كان على متن طائرة لقوات الدفاع في مالاوي غادرت العاصمة ليلونجوي الساعة 09:17 بالتوقيت المحلي (0717 بتوقيت جرينتش)، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

رئاسة مالاوي: فقدنا الاتصال مع طائرة تقل نائب الرئيس

أعلنت الرئاسة في مالاوي، أن السلطات المحلية فقدت الاتصال مع طائرة تقل نائب الرئيس، ومسؤولين آخرين في الدولة، لافتة إلى أن الرئيس كلف بمهام البحث والإنقاذ للطائرة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الرئاسة في مالاوي، في بيان، اليوم الاثنين، إن "مكتب الرئيس ومجلس الوزراء يودان إبلاغ العامة أن طائرة تابعة للجيش وعلى متنها نائب الرئيس ساولوس، و9 آخرون، فشلت في الهبوط المقرر بمطار مزوزو الدولي في الموعد المحدد".

وأضافت أن "كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار بالفشل".

وأشارت إلى أن "الرئيس كلف جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة".