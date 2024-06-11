حماس والجهاد يعلنان تسليم ردهما على مقترح الهدنة للمسؤولين في مصر وقطر

ياسر رشاد - القاهرة - قام وفد مشترك من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية وحركة الجهاد الإسلامي برئاسة زياد النخالة بتسليم رد فصائل المقاومة على مقترح الهدنة مساء اليوم لمسؤولي قطر أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري، وكذلك تم إرسال الرد للمسؤولين المصريين.

وأكد الخليج 365، في تصريح صحفي، أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام.

وأبدى الخليج 365 الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبه انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.