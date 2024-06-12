هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 9170 فلسطينياً خلال 8 أشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9170 فلسطينياً في الضفة الغربية، خلال الشهور الـ 8 الماضية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 15 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على الخليل وجنين ونابلس وبيت لحم، لافتة النظر لتفاقم أوضاع الأسرى، في ظل استمرار سياسة العزل الانفرادي، والاعتداء على الأسرى، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية.

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