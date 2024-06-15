دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى "اتفاق مبدئي" على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل

أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس أوروبا أنّ سفراء دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 "اتّفقوا من حيث المبدأ" على بدء مفاوضات انضمام كلّ من أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل في 25 حزيران الحالي.

وذكرت أنّ هذا القرار ستتمّ الموافقة عليه رسمياً خلال اجتماع وزاري سيعقد في 21 حزيران.

ويأتي هذا القرار في وقت يستمر فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا، والذي يحقق تقدمًا في محاور القتال.

وفي قت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للتفاوض ووقف إطلاق النار إذا انسحبت أوكرانيا من المناطق الأربع وتخلت عن طموح الانضمام للناتو.

وقال: "يجب أن تنسحب القوات الأوكرانية من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون، ويتم ترسيم الحدود الجغرافية عندما تعلن كييف هذا القرار".