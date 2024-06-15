أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "قائد الجيش العماد جوزاف عون التقى ضمن إطار زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال Michael Kurilla في قيادة المنطقة المركزية في Tampa، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي".

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش التقى قائد القيادة المركزية الأميركية وبحثا سبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.