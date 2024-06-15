نتانياهو بعد الإعلان عن مقتل 8 جنود إسرائيليين في رفح: دفعنا ثمنًا يفطر القلب وأمامنا تحديات كثيرة

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى "أننا دفعنا ثمنًا يفطر القلب في حربنا العادلة للدفاع عن الوطن"، على حدّ قوله.

ولفت إلى "أننا نقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا ومستقبلنا ونحارب من أجل استعادة الأسرى"، مضيفًا "عدونا المتوحش ليست لديه نية التوقف بل يريد مواصلة المحاولة لإبادتنا لذلك لا بديل عن النصر".

وقال نتانياهو: "نحن في ذروة حرب صعبة على جبهات عدة بما فيها المحافل الدولية وأمامنا تحديات كثيرة مقبلة"، مشيرًا إلى أنّه "رغم الثمن المزعزع سنلتزم بأهداف الحرب للقضاء على حماس واستعادة الأسرى وألا تشكل غزة خطرا مجددا".

ويأتي التصريح بعد مقتل جنود إسرائيليين في تفجير كتائب "القسام" ناقلة جند في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث أقرّ الجيش الإسرائيلي رسميًا في بيان، بمقتل 8 عسكريين في تفجير ناقلة الجند، كما أوضح أنّ من بين القتلى نائب قائد سرية في لواء الهندسة 601.

وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّه "مع صبيحة يوم عرفة، نفذ مجاهدونا كمينًا مركبًا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح ، حيث تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".