اخبار السعوديه

شاهد.. لحظة اغتيال الجيش الإسرائيلي لقائد إحدى وحدات النخبة في حماس

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي لـ "أحمد حسن السواركة" قائد إحدى وحدات النخبة في حماس.

وأظهر الفيديو، أحمد حسن السواركة، بعدما استهدفته طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بضربة فوق سطح أحد الأبنية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وكشف بيان للجيش الإسرائيلي أن "أحمد حسن سلامة السواركة، قاد وأدار عمليات القناصة في منطقة بيت حانون، وشارك في هجمات حماس على قوات الجيش الإسرائيلي".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن طائرات سلاح الجو قضت بتوجيه استخباري على السواركة، الذي شغل منصب قائد خلية في قوة النخبة بحركة حماس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا