شاهد.. لحظة اغتيال الجيش الإسرائيلي لقائد إحدى وحدات النخبة في حماس

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي لـ "أحمد حسن السواركة" قائد إحدى وحدات النخبة في حماس.

وأظهر الفيديو، أحمد حسن السواركة، بعدما استهدفته طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بضربة فوق سطح أحد الأبنية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وكشف بيان للجيش الإسرائيلي أن "أحمد حسن سلامة السواركة، قاد وأدار عمليات القناصة في منطقة بيت حانون، وشارك في هجمات حماس على قوات الجيش الإسرائيلي".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن طائرات سلاح الجو قضت بتوجيه استخباري على السواركة، الذي شغل منصب قائد خلية في قوة النخبة بحركة حماس.