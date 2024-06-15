أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن نجاة عناصر فوج اطفاء اتحاد بلديات بنت جبيل، بعد إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة من موقع بياض بليدا أثناء قيامهم بعملية إخماد النار المشتعلة في بساتين الزيتون منذ الظهر قرب منطقة "بئر شعيب".
وفي وقت سابق، أفادت قناة "المنار" عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة عناصر إطفاء قرب منطقة "بئر شعيب" بالجنوب إثر إطلاق نار من موقع بياض بليدا وقصف على عيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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