حجاج بيت الله يبدؤون بالنفرة إلى مزدلفة

الشارقة - اميمة ياسر -

بدأ حجاج بيت الله الحرام بالنفرة إلى مزدلفة، بعد أداء الركن الأعظم من الحج، في ثالث مراحل تنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة.

ويبدأ حجاج بيت الله نفرتهم إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس اليوم، حيث يقف الحجاج هناك بعد وصولهم الليلة حتى فجر العاشر من شهر ذي الحجة.

وتُعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة، هي ثالث مراحل تنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وفي السياق، دعا المجلس الصحي السعودي حجاج بيت الله الحرام إلى تجنب الصعود فوق أسطح السيارات والحافلات؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وكتب المجلس تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "أخي الحاج لسلامتك وسلامة الآخرين؛ تجنب الركوب فوق أسطح السيارات والحافلات، وخاصة عند النفرة من عرفات إلى مزدلفة."

وفي وقت سابق، اكتمل وصول جموع الحجيج إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم.

وأعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ 1.833.164 حاجًّا، منهم 1.611.310 حجاج قدِموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 221.854 حاجًّا من المواطنين والمقيمين.