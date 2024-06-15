الجيش الإسرائيلي: هدفنا المركزي في حربنا بالشمال هو عودة السكان لمناطقهم

أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أنّه "قُتل نائب قائد سريّة و7 من المحاربين من وحدة الهندسة بانفجار كبير، وبعد إبلاغ عائلات ضحايا الانفجار سيتم نشر أسمائهم"، وذلك بعد عملية عسكرية لكتائب "القسام" في رفح.
ولفت إلى أنّ "قواتنا تعمل للقضاء على الألوية الموجودة برفح لتدمير قدرات حماس"، مشيرًا إلى أنّ " الحادث ذكرنا بالثمن الكبير الذي ندفعه في هذه الحرب"، مضيفًا "سنواصل العمل بكل الوسائل من أجل إعادة الأسرى في غزة".
وحول الجبهة مع حزب الله في جنوب لبنان، ادّعى هغاري أنّ "هدفنا المركزي في حربنا بالشمال هو عودة السكان لمناطقهم"، زاعمًا "أننا نتعامل مع تهديدات حزب الله ونسقط صواريخه ومسيراته في الشمال"، وقال: "سكان الشمال يدفعون ثمنا باهظا بعد إجلائهم من منازلهم"، في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.
وأشار إلى "أننا نقوم بكل المطلوب لإعادة الوضع في الشمال إلى ما كان عليه قبل 7 تشرين الأول"، موضحًا أنّ "قوات الإطفاء بمشاركة الجيش تعاملت مع الحرائق التي سببتها صواريخ حزب الله في الشمال".
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