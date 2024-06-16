إيطاليا: نعمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - روما (وكالات)

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، أمس، إنه يتعين العمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وفي مؤتمر صحفي، ذكرت ميلوني، أن قمة قادة مجموعة السبع، التي استضافتها بلادها واختتمت أعمالها أمس الأول، كانت ناجحة بالنسبة لهم، وأنه تم تقديم التزامات ملموسة في الإعلان الختامي.

وقالت: «علينا الآن أن نعمل من أجل السلام، وهو ما يعني الحوار».

وأضافت «يجب علينا أن نعمل من أجل السلام، والاعتراف بحق إسرائيل في أن تكون آمنة والعيش في سلام، وحق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم حيث يمكنهم العيش في سلام، هذه الطريقة الوحيدة لحل المشكلة».

وأردفت رئيسة الوزراء الإيطالية: «مهمتنا إقامة الحوار».

وأيدت قمة مجموعة السبع، بشكل موحد، المقترح الأميركي الذي اعتمده مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن. وأضاف البيان المشترك لقمة مجموعة السبع أنه «يتوجب على إسرائيل الامتثال الكامل للقانون الدولي في جميع الظروف».