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بيان تحذيري من الصحة السعودية لضيوف الرحمن في منى

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ياسر رشاد - القاهرة - طالبت وزارة الصحة ، الأحد، حجاج بيت الله الحرام، بضرورة الالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية للوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري.

 

ودعت الوزارة الحجاج إلى الابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها، في أثناء أداء مناسكهم بمشعر منى، وأداء نُسك رمي الجمرات، للوقاية من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

 

كما حذرت الصحة ضيوف الرحمن من أخطار التعرض لأشعة الشمس، لاسيما في وقت الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء، حيث يتزامن موسم الحج هذا العام 1445 مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مؤكدة أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُشكل خطرا كبيرا على صحة الحجاج.

وأكدت على الحجاج استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات الصحية.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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