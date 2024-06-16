اشار رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الى انه اتخذ قراراً ليس مقبولاً دائماً على المستوى العسكري من أجل تقويض قدرات حماس.
ولفت نتانياهو خلال اجتماع الحكومة بحسب القناة 13 العبرية، الى انه لدينا دولة تملك جيشاً، لا جيشاً يملك دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: أصدرت قرارات لم تكن مقبولة للجيش الاسرائيلي ولكن لدينا دولة تملك جيشاً لا جيشاً يملك دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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