نتانياهو: أصدرت قرارات لم تكن مقبولة للجيش الاسرائيلي ولكن لدينا دولة تملك جيشاً لا جيشاً يملك دولة

اشار رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الى انه اتخذ قراراً ليس مقبولاً دائماً على المستوى العسكري من أجل تقويض قدرات حماس.

ولفت نتانياهو خلال اجتماع الحكومة بحسب القناة 13 العبرية، الى انه لدينا دولة تملك جيشاً، لا جيشاً يملك دولة.