قصف لأطراف بلدة عيترون وأطراف الناقورة وكفرشوبا وعلى بلدة كفركلا

استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي، كما تعرضت أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل لاعتداءات اسرائيلية بالقصف المدفعي المتقطع. ولفتت المعلومات الى قصف مدفعي على أطراف بلدة كفرشوبا، وعلى بلدة كفركلا.

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