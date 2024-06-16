خارجية الاردن: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين إلى 14 شخصا وفقدان 17

أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأردنية، ارتفاع عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج إلى 14 وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجا.
واوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية، السفير سفيان القضاة، إن "الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن". وأضاف أن الجهات المذكورة تتابع عمليات البحث عن الحجاج الـ 17 المفقودين.
وأعرب القضاة عن "أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج المتوفين". وأوضح أن "الحجاج المتوفين، والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية".
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