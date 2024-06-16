الاتحاد الأوروبي: الطريق نحو السلام في أوكرانيا يتطلب صبرا وإرادة

اشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الى إن القمة حول السلام في أوكرانيا والتي انعقدت في سويسرا مطلع هذا الأسبوع جعلت السلام أقرب لكن السلام الحقيقي لن يتحقق في خطوة واحدة، وإن الطريق إليه يتطلب الصبر والإرادة.

وأضافت بعد المحادثات "نعلم أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق في خطوة واحدة، بل سيكون رحلة". وقالت "لم تكن مفاوضات سلام لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس جادا بشأن إنهاء الحرب، فهو يصر على استسلام أوكرانيا وعلى التنازل عن أراض أوكرانية، حتى تلك التي ليست محتلة حاليا".