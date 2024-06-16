شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عبدالمجيد: تغطية القاهرة الإخبارية لأحداث غزة أثبتت دورها المحورى إقليميا والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وعميد الكلية الأسبق، إن قناة القاهرة الإخبارية كانت رؤيتها واضحة منذ البداية فهي ليست قناة على المستوى المحلى بل قناة إقليمية واسعة النطاق حيث اهتمت بما يحدث في المنطقة بشكل أساسي، موضحة أنها عملت على تفعيل التغطية بدوائر اهتماماتها من خلال الاستعانة بمراسلين في المناطق الساخنة بالأحداث على مستوى العالم، بالإضافة إلى من توفدهم للأحداث الإقليمية.

وأوضحت في تصريح لـ"الخليج 365" أن تجربة تغطية أحداث غزة أثبتت دورها إقليميا حيث قامت بدورها بشكل ممتاز، وكانت تجربة تتسم بالدقة والموضوعية وأظهرت الحقائق، كما أنها دعمت موقفها وريادتها إعلاميا رغم قصر عمرها الإعلامي على مستوى المنطقة من خلال طاقمها الإعلامي الذي استشهد أحد أفراده على إثر القصف الإسرائيلي على غزة.

وقالت "عبد المجيد" إن القاهرة الأخبارية أثبتت كفاءة وجدارة في تغطياتها الميدانية، بالإضافة إلى ما يتم من تحليلات وتغطية بمشاركة ضيوف ومعلقين، وحققت نجاحات ملموسة ينبغي أن يتم بناء تطوير عليها أكبر خلال الفترة القادمة حيث اتسمت بأداء متميز لا يقل عن أي قناة إخبارية تعمل لمدة سنوات طويلة وحتى تستمر لابد من مواصل جهود التطوير في ظل المنافسة الكبيرة مع غيرها بالمنطقة قائلة "المنافسة مش سهلة لذلك لابد من توفير كل سبل النجاح لترسيخ التجربة إقليميا بشكل أكبر"، مطالبة القناة بتوفير خدمة باللغة الإنجليزية حتى تصل التغطية للعالم كله وزيادة تأثيرها المعرفي.