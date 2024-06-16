بلدية زغرتا تحذر من إعادة استقطاب النازحين السوريين في خيم متفرقة في محلة بقوفا

اشارت بلدية زغرتا اهدن في بيان، الى انه "تناهت الينا بعض الشكاوى المتعلقة ببعض حالات التركن الطارىء للنازحين السوريين الذين خرجوا من قرى مجاورة بطلب من بلدياتهم، يريدون الاستقرار في خيم متفرقة في محلة بقوفا".

واوضح البيان "ان بلدية زغرتا - اهدن التي قامت بإخلاء بعض الخيم، تحذر من قيام هذه الظاهرة حتى في الاراضي الخاصة لاستيعاب هذه الاعداد العشوائية القادمة جراء تنفيذ تعاميم بعض البلديات المجاورة، بحجة استقطاب العمال الاجانب في مواسم التفاح والاجاص والزيتون، وتلفت نظر هؤلاء انهم سيتعرضون للملاحقة القانونية".