الطيران المسير الاسرائيلي اغار مستهدفاً منزلاً على اطراف بلدة شقرا جهة وادي السلوقي

اغار الطيران المسير الاسرائيلي مستهدفاً منزلاً على اطراف بلدة شقرا جهة وادي السلوقي، كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة الطيبة بصاروخين الا انهما لم ينفجرا.

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