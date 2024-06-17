حمية: حركة الطيران إلى لبنان في ازدياد مستمر وكبرى الشركات تقوم باعتماد مطار بيروت وهو يحلق عاليًا

اشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الى ان معدل القدوم إلى لبنان هو 14.000 وافد باليوم الواحد، وما يحصل في الجنوب هو دفاع عن كل لبنان.

ولفت حمية في حديث تلفزيوني، الى ان مواقف الحكومة منذ 7 تشرين الاول تدل على أن سندها قوي، ولبنان اليوم لديه كل مقومات القوة لحماية نفسه. واشار الى ان المفارقة هي في أعداد المغادرين من الكيان الاسرائيلي مقابل أعداد الوافدين إلى لبنان.

واكد بان حركة الطيران إلى لبنان في ازدياد مستمر، ونقول للذين راهنوا على وقف العمل في المطار أن كبرى الشركات تقوم باعتماده وهو يحلق عاليًا.