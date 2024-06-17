شكرا لقرائتكم خبر عن بيل جيتس: مستعد لضخ مليارات الدولارات في الطاقة النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال بيل جيتس الملياردير الذي شارك في تأسيس شركة ماكروسوفت، إنه مستعد لضخ مليارات الدولارات في مشروع محطة طاقة نووية من الجيل التالي في وايومنج، لتلبية احتياجات الولايات المتحدة المتزايدة من الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الأحد عن بيل جيتس، الملياردير الذي شارك في تأسيس شركة ماكروسوفت، قوله في مقابلة مع برنامج واجه الأمة الذي تذيعة قناة سي بي إس الأمريكية، إن شركة تيرا باور إل إل سي، وهي شركة ناشئة أسسها جيتس، بدأت في بناء أول مفاعل تجاري خاص بها الأسبوع الماضي في وايومنج، حيث من المقرر إغلاق مصنع للفحم.

مفاعلات أبسط وأرخص

وكانت شركة تيرا باور استكشفت مفاعلات أبسط وأرخص منذ عام 2008، وتتوقع إكمال المفاعل الجديد في عام 2030.

وقال جيتس، سادس أغنى رجل في العالم وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات: "لقد قمت بضخ نحو مليار دولار، وسأضخ مليارات أخرى في هذا المشروع".