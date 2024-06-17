أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"سقوط شهيد جراء غارة إسرائيليّة استهدفت سيّارةً عند أطراف بلدة الشهابية لناحية بلدة سلعا في قضاء صور".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة عند أطراف الشهابية لناحية سلعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.