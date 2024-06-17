صحة غزة: استشهاد 10 أشخاص في مجزرتين للاحتلال بالقطاع خلال آخر 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين أدت إلى استشهاد 10 أشخاص، وإصابة 73 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 37347 شهيدا و85372 مُصابًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام لا تتضمت آلاف الضحايا تحت الركام وبين الأنقاض، والذين لا تستطيع طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم، أو انتشالهم.

من جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن غزة أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة.

وأضافت الوكالة إن 193 من موظفيها قتلوا منذ بداية الحرب وهو أعلى عدد من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة.

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 16 عسكريا في معارك غزة

أكد الجيش الإسرائيلي، في آخر إحصائية له اليوم الاثنين، أن 16 عسكريا، بين ضابط وجندي، أصيبوا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن 3848 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن 1942 منهم أصيبوا خلال العملية البرية.

كما أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى من الضباط والجنود ارتفع إلى 662 قتيلا، منهم 582 أصيبوا بجروح بالغة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وأضاف أن 241 عسكريا ما زالوا يتلقون العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة، جروح 28 خطيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد السبت الماضي، مقتل 8 من جنوده في في انفجار وقع بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ولم يتطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة "إكس"، إلى تفاصيل الواقعة، لكن الجناح العسكري لحركة حماس قال في وقت سابق إنه قتل وأصاب عددا من الجنود الإسرائيليين في كمين لناقلة جند مدرعة في رفح بجنوب القطاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 8 جنود لقوا حتفهم في "حادث خطير"، إثر اصطدام مركبتهم المدرعة بعبوة ناسفة بالقرب من مخيم تل السلطان للاجئين.

وتابعت: "وقعت الكارثة في حدود الساعة الخامسة صباحا.. أنهت القوة الإسرائيلية نشاطها وكانت في طريق العودة على متن مركبة مدرعة، حين وقع الانفجار الكبير، مما أدى إلى اشتعال النيران".

الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على قطاع غزة

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حربه على قطاع غزة، لليوم الخامس والخمسين بعد المئتين، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

ذكرت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، إن شخصين على الأقل استشهدا وأصيب 13 آخرون، بينهم نساء وأطفال جراء غارات إسرائيلية على منزل في حي الزرقا شمال مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات مسيرة من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار تجاه أراض زراعية بمنطقة الحكر في دير البلح، بينما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق طائرات حربية إسرائيلية في المنطقة.

وأوضحت أن 3 أشخاص استشهدوا، بينهم سيدة، وأصيب آخرون بجروح وصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37337 شخصًا، وإصابة 85299 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

من جانبه، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن هناك عمليات نزوح حدثت صباح اليوم في الزيتون والشجاعية وغيرها من المناطق، في ظل عمليات قتل مستمرة ومتواصلة، وهذا يعد دليلا على فشل المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لاحترام أبسط المعاهدات والاتفاقيات الدولية.