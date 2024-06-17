"اليونيسيف": قتل الأطفال والدمار في قطاع غزة لن يجلبا السلام للأطفال أو المنطقة

أكّد المتحدّث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "​اليونيسيف​" جيمس إلدر، أنّه ليس من الطّبيعي أن يعيش أطفال ​قطاع غزة​ في "رعب مستمر بسبب القصف الإسرائيلي".⁣

وشدّد في تصريح، على أنّ "قتل الأطفال والدّمار في قطاع غزة، لن يجلبا السّلام للأطفال أو المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "التّأثير الّذي تحدثه الحرب على الصّبيان والفتيات، يؤكّد الاعتقاد السّائد بأنّ الحرب على غزة هي حرب على الأطفال".

ولفت إلدر إلى أنّ "المشاهد الّتي رصدتها في المستشفيات خلال زيارتي لقطاع غزة فظيعة، والأطباء هناك يتحلّون بروح هائلة"، مبيّنًا أنّه خلال الحرب على غزة، قُتل أكبر عدد من زملائه في الأمم المتحدة، أكثر من أيّ صراع آخر في تاريخ الأمم المتحدة.

يُذكر أنّه للمرّة الأولى، أضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القوّات المسلّحة الإسرائيليّة إلى "قائمة العار"، الّتي تضمّ الأطراف المتحاربة الّتي ترتكب انتهاكات جسيمة ضدّ الأطفال في النّزاعات المسلّحة.