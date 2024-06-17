الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر نحو 1775 جنديًا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ الجيش الأوكراني خسر نحو 1775 جنديًّا خلال آخر 24 ساعة، موضحةً أنّ "وحدات من مجموعة قوّات "الشّمال" حسّنت وضعها على طول خطّ المواجهة في خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 300 جندي".

وأشارت في تقريرها اليومي، إلى أنّ "وحدات من مجموعة قوّات "الغرب" سيطرت على مواقع أكثر ملاءمة، وضربت تشكيلات أوكرانيّة في خاركوف ولوغانسك، ووصلت خسائر العدو هناك إلى نحو 405 عسكريّين. كما حسّنت وحدات من مجموعة قوّات "الجنوب" وضعها على طول خطّ المواجهة في دونيتسك، وخسر العدو نحو 535 عسكريًّا، كما تمّ تدمير مستودعَي ذخيرة له".

وذكرت الوزارة أنّ "وحدات من مجموعة قوّات "الوسط" حسّنت وضعها التّكتيكي في دونيتسك، كما صدّت 4 هجمات مضادّة، بينما بلغت خسائر العدو نحو 335 عسكريًّا"، مبيّنةً أنّ "وحدات من مجموعة قوّات "الشّرق" سيطرت على مواقع أكثر ملاءمة، واستهدفت قوّات ومعدّات عسكريّة معادية في دونيتسك وزابوروجيه، كما صدّت هجومين مضادّين، فيما خسر الجانب الأوكراني نحو 150 جنديًّا؛ وتمّ تدمير مستودَعي ذخيرة ميدانيَّين له".

وأفادت بأنّ "وحدات من مجموعة قوّات "دنيبر" أصابت تشكيلات معادية في زابوروجيه، وبلغت خسائر القوّات الأوكرانية نحو 50 عسكريًا. وتمّ كذلك ضرب تجمّعات للقوّات والمعدّات العسكريّة الأوكرانيّة في 110 مناطق، وإسقاط 12 طائرة أوكرانيّة بدون طيّار خلال 24 ساعة".