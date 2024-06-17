الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا رطبًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع انخفاض تدريجي ب​درجات الحرارة​ خاصّةً على السّاحل. ومن المتوقّع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع يوم الثّلثاء، تحت تأثير كتل هوائيّة حارّة".

وحذّرت في نشرتها المسائيّة، من "خطر التعرّض لأشعة الشّمس في ساعات الذّروة، ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيّة والدّاخليّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر حزيران يتراوح بين 22 و30 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و29 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض بدرجات الحرارة على السّاحل والجبال لتعود إلى معدّلاتها الموسميّة، ودون تعديل في الدّاخل. كما تنشط الرّياح أحيانًا، ويتكوّن الضّباب الكثيف على المرتفعات المتوسّطة خاصّةً في الفترة المسائيّة، حيث تنعدم الرّؤية بشكل كلّي".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الثّلثاء قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الدّاخل وعلى الجبال ودون تعديل على السّاحل، مع عودة ظاهرة الانقلاب الحراري، كما ترتفع نسبة الرّطوبة على السّاحل ممّا يزيد الشّعور بالحر. يستمرّ ظهور الضّباب الكثيف على المرتفعات المتوسّطة والرّؤية سيّئة".

كما بيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الأربعاء قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وظهور طبقات من الغبار في الأجواء، ونسبة رطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يزيد الشّعور بالحر، مع بقاء ظهور الضّباب الكثيف على المرتفعات؛ ورؤية سيّئة بدءًا من ارتفاعات منخفضة".

وأفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الخميس غائم جزئيًّا إلى غائم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على السّاحل وفي الدّاخل وانخفاضها على الجبال، مع غبار في الأجواء. كما ترتفع نسبة الرّطوبة، مع بقاء ظهور الضّباب الكثيف على المرتفعات".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا ومتقلّبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 10 و25 كم/س، الانقشاع جيّد إجمالًا على السّاحل ويسوء على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و75%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج إلى مائج أحيانًا؛ وحرارة سطح المياه 26 درجة مئويّة".