اشرف بيضون جال في بنت جبيل واضطلع على احتياجات ابنائها: من واجب الدولة تحمل مسؤولياتها اتجاه المواطنين الصامدين في هذه المنطقه

اشار عضو كتلة التنمية التحرير النائب أشرف بيضون الى ان فتح المحال التجارية في بنت جبيل تُمثل عنصراً من عناصر الصمود والمقاومة الإجتماعية في وجه الإعتداءات الصهيونية.

وخلال تفقده أوضاع المقيمين والصامدين من ابناء مدينة بنت جبيل حيث شارك النائب بيضون في الصلاة التي أقيمت في المدينة كما جال في سوق بنت جبيل واضطلع على احتياجات اصحاب المحال والقطاع التجارية في المدينة واجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات مع السلطات المختصة لتأمين كافة مقومات الصمود لها، اعتبر بان من واجب الدولة تحمل مسؤولياتها اتجاه المواطنين الصامدين في هذه المنطقه بالذات، لان الجنوب واهله اليوم يدافعون عن لبنان كل لبنان لا بل عن الانسانيه جمعاء في وجه اعداء الانسانية. وراى بان حضور وتفاعل الدفاع المدني بشتى أشكاله مع الأحداث على الخطوط الأمامية مع فلسطين المحتلة يُشكل صفعة لهذا العدو بأننا أصحاب الأرض وحماتها مهما غلت التضحيات.

وقد تواصل النائب بيضون مع مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر ونقل إليه معاناة أهلنا الصامدين في القرى الحدودية لا سيما بنت جبيل من شح المياه وانقطاعها منذ فترة طويلة، وقد وعد الدكتور ضاهر بمتابعة الموضوع فوراً وإيصال المياه من خط الوزاني اليوم كترجمة فعلية وحقيقية لدعم أهلنا الصادمين في القرى الحدودية والأمامية.