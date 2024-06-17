حزب الله ينعى محمد مصطفى أيوب من بلدة سلعا في جنوب لبنان

اعلن حزب الله في بيان، بانه بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد مصطفى أيوب "جلال" مواليد عام ١٩٧٩ من بلدة سلعا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

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